Be to, šalyje per parą mirė 116 anksčiau koronavirusu užsikrėtusiu žmonių.

Užsikrėtimo atvejų paros prieaugio rekordas Ukrainoje fiksuojamas antrą dieną iš eilės – trečiadienį buvo paskelbta apie 6 719 per parą testais nustatytų atvejų, taip pat mirė 141 žmogus.

Nuo pandemijos pradžios Ukrainoje patvirtinti iš viso 322 879 užsikrėtimo koronavirusu atvejai, 6 043 užsikrėtę asmenys mirė, 134 829 pasveiko, iš jų 2 679 – per pastarąją parą.

Šiuo metu šalyje COVID-19 serga 181 938 žmonės – 4 258 daugiau negu ankstesnę dieną.

Daugiausia naujų atvejų per pastarąją parą užregistruota sostinėje Kijeve (631), taip pat Charkivo (627), Odesos (600), Chmelnyckio (381), Dnipropetrovsko (363), Poltavos (336), Lvivo (319), Ternopilio (313) ir Zaporižios (309) srityse.