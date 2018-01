Sausio 18-ąją Ukrainos tiriamosios žurnalistikos laida „Schemy“ paskelbė, kad netrukus po Naujųjų metų šalies prezidentas Petro Porošenka ir dar 10 žmonių, jo draugų ir giminaičių, išvyko atostogų į privačią salą Maldyvuose ir išleido apie 500 tūkst. dolerių (400 tūkst. eurų). Apie septynias dienas trukusią kelionę viešai skelbta nebuvo. Tuo tarpu antradienį ta pati laida atskleidė, kad Ukrainos generalinis prokuroras Jurijus Lucenka su šeima irgi buvo išvykę prabangių atostogų. Pranešama, kad trijų asmenų kelionė į Seišelius kainavo per 52 tūkst. eurų. Į viešumą patekus informacijai apie brangias atostogas P. Porošenkos atstovai Ukrainos naujienų agentūrai sakė, kad prezidentas „trumpai ilsėjosi“ ir „už kelionę sumokėjo pats iš savo paties sąskaitos“. P. Porošenkos atstovų teigimu, jis deklaruos šias išlaidas. Tuo tarpu J. Lucenka trečiadienį savo paskyroje socialiniame tinkle „Facebook“ parašė, kad dalį jo kelionės išlaidų padengė jo sūnus. „Tiems, kurie nerimauja dėl mano išlaidų: rugsėjo pabaigoje mano vyresnysis sūnus vedė ir atidėjo tradicinę medaus mėnesio kelionę vėlesniam laikui“, – parašė jis. „2018-aisiais Iryna – mano žmona – ir aš švenčiame 30-ąsias sutuoktuvių metines, ir nusprendėme sausį keliauti kaip šeima ir pasidaryti bendras atostogas“, – pridūrė jis. Be to, jis pasidalijo nuotraukomis, patvirtinančiomis, kad jis paaukojo 450 tūkst. grivinų (apie 13 tūkst. eurų) sužeistiems ukrainiečių kariams. Kovos su prorusiškais separatistais Rytų Ukrainoje, įsiplieskusios netrukus po to, kai Rusija aneksavo Krymo pusiasalį, nuo 2014 metų balandžio nusinešė daugiau nei 10 tūkst. gyvybių. Minėti žurnalistų tyrimai Ukrainoje, bandančioje susidoroti su didžiulio masto korupcija, išprovokavo nepasitenkinimo bangą. „Atėjo metas kelionių agentūroms rengti turus „paskui Porošenką ir Lucenką“: Maldyvai-Seišeliai- Panama“, – feisbuke parašė ukrainiečių deputatas Serhijus Leščenka, užsimindamas apie nutekintame „Panamos popierių“ pakete paaiškėjusius faktus, kad P. Porošenka slėpė savo pinigus ofšorinėse struktūrose. „Ir mums reikia išsiųsti juos maršrutu: „atsistatydinimas-tyrimas-teismas“, – pridūrė jis. Korupcija buvo viena iš priežasčių, dėl kurių Ukrainoje 2013–2014 metais kilo Maidano sukilimas Kijeve, per kurį buvo nuversta Maskvos remto Viktoro Janukovyčiaus vyriausybė ir į valdžią atėjo proeuropietiška vyriausybė. Naujoji valdžia įvykdė keletą teigiamų reformų, tačiau šalies gyventojai bei sąjungininkai iš Vakarų būgštauja, kad svarbiausi Ukrainoje tebėra oligarchų ir magnatų interesai.











