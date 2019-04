Internetinis laikraštis „Evropejskaja pravda“ citavo elektrinės atstovą Petro Kratiką, sakiusį, kad 21 val. 3 min. vietos (ir Lietuvos) dėl transformatoriaus gedimo įvyko gaisras ir automatiškai išsijungė šalies vakaruose esančios jėgainės 3-asis blokas.

Maždaug per valandą gaisras buvo užgesintas.

Šiuo metu veikia elektrinės, esančios maždaug už 300 km nuo sostinės Kijevo, 1-asis ir 4-asis blokas. Antrasis blokas yra remontuojamas.

Ukrainos valstybinės atominės energetikos agentūros „Energoatom“ atstovė Ilona Zajec antradienį sakė naujienų agentūrai AFP, kad dėl šio incidento spinduliuotės intensyvumas nepadidėjo.

Ji pridūrė, kad taip pat nenukentėjo jokie žmonės.

#BREAKING Fire 🔥 at Rivne NPP ☢️. Ukrainian 🇺🇦authorities promise that "there will be no second #Chernobyl". pic.twitter.com/zSXADIFiDY