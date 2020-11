Ukrainoje – 9,8 tūkst. naujų COVID-19 atvejų, dar 94 pacientai mirė

Ankstesnę dieną šalyje fiksuotas 10 681, o šeštadienį 12 524 COVID-19 atvejai.

Iki pirmadienio ryto Ukrainoje bendras patvirtintų koronavirusinės infekcijos atvejų skaičius išaugo iki 545 689, iš jų 9 697 baigėsi pacientų mirtimi.

Be to, šalyje persirgę COVID-19 pasveiko 244 197 žmonės, iš jų 2 753 – per pastarąją parą, nurodė M. Stepanovas.

Tarp naujai patvirtintų užsikrėtimo koronavirusu atvejų liga buvo patvirtinta 364 vaikams ir 360 medicinos darbuotojų. Be to, per parą hospitalizuota 1 100 COVID-19 pacientų.