Ukrainietis nusitaikė į savo viršininko, Rusijos oligarcho jachtą: padaryčiau tai dar kartą

Remiantis dviejuose vietos laikraščiuose „Ultima Hora“ ir „Majorca Daily Bulletin“ skelbiamais pranešimais, laivo mechaniku dirbęs 55-erių metų ukrainietis savo kaltę pripažino ir didžiuodamasis pridūrė: „Nesigailiu dėl nieko, ką padariau, ir padaryčiau tai dar kartą“.

Prabangi 47 metrų ilgio jachta „Lady Anastasia“, kurios vertė – beveik 8 mln. dolerių (7,1 mln. eurų) priklauso Aleksandrui Michejevui – operacijas su ginklais vykdančios Rusijos įmonės „Rosoboronexport“ generaliniam direktoriui.

„Mano bosas – nusikaltėlis, prekiaujantis ginklais, kuriais žudomi ukrainiečiai“, – suimamas nurodė ukrainiečių jūreivis, pristatytas kaip D. Tarasas O.

Remiantis žiniasklaidos pranešimais, jo įtūžį sukėlė vaizdo įrašas iš Ukrainos, kuriame nufilmuotas rusų paleistos raketos taikiu tapęs daugiabutis.

Per sekmadienį įvykusį teismo posėdį vyras, esą, pasakė: „Naudojami ginklai yra pagaminti jachtos savininko įmonėje. Jais atakuojami nekalti žmonės.“

Patriotiškai nusiteikęs ukrainietis, kaip pranešama, atidarė variklio skyriuje ir įgulos patalpose esančius didžiulius vožtuvus, išjungė elektrą, o trims kitiems įgulos nariams liepė palikti laivą.

Jachta nenuskendo, tačiau, kaip matyti iš nuotraukų, gerokai nugrimzdo į vandenį. Jai padaryta žala neskelbiama.

