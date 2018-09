Kino kūrėją savo kandidatu per posėdį Briuselyje pasirinko didžiausia EP frakcija – Europos liaudies partija (EPP). Šiemet parlamentarai svarstė aštuonių nevyriausybinių organizacijų ir veikėjų, ginančių demokratiją ir žmogaus teises pasaulyje, kandidatūras. Visos jos po svarstymo buvo įtrauktos į preliminarų sąrašą. Spalio 9-ąją bus paskelbti trys finalistai, o spalio 25-ąją EP frakcijų pirmininkai Strasbūre paskelbs, kas bus apdovanotas premija. Premija bus įteikta tame pačiame mieste gruodžio 12-ąją per EP plenarinę sesiją. Tuo tarpu Ukrainos parlamentas praėjusią savaitę iškėlė O. Sencovo kandidatūrą Nobelio taikos premijai gauti. Rusijos teismas 2015-aisiais už teroro akto rengimą nuteisė metais anksčiau Kryme suimtą režisierių kalėti 20 metų. Gegužę kino kūrėjas paskelbė bado streiką, reikalaudamas paleisti visus Rusijoje kalinamus politinius kalinius iš Ukrainos. Advokatų teigimu, O. Sencovas neketina prašyti Rusijos prezidento suteikti jam malonę.

