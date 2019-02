Ukraina tęsia sienos Rusijos pasienyje statybą

Dabar planuojama, kad siena bus baigta iki 2020 metų. 2014-aisiais tuometinio premjero Arsenijaus Jaceniuko pristatytas projektas „Europos siena“ numatė 2 000 km ilgio sausumos sieną su priešiška kaimyne Rusija sutvirtinti apsaugos bokšteliais, signalinėmis sistemoms ir prieštankiniais grioviais. Statant sieną buvo pasisavintos milijoninės sumos.

Rusijos remiami separatistai nuo 2014 metų Luhansko ir Donecko teritorijose kontroliuoja šiek tiek daugiau nei 400 km sienos. Per šį ruožą jie yra aprūpinami atsargomis. 2018 metų pabaigoje Maskva, be to, baigė statyti maždaug 60 km ilgio pasienio tvorą tarp 2014 metais aneksuoto Krymo pusiasalio ir Ukrainos.

Kovo 31-ąją Ukrainoje vyks prezidento rinkimai. Ukrainos konfliktas yra viena svarbiausių rinkimų kampanijos temų.