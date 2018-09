„Pirmosios išmokos gavimui Ukraina privalo įgyvendinti nedidelio masto privatizaciją. Pagrindinės sąlygos - tos pačios, kurių mes neįvykdėme pagal ankstesniąją programą. Tai - neatliktas mūsų namų darbas“, - pareiškė Ukrainos europinės ir euroatlantinės integracijos ministrė Ivana Klympuš-Cincadzė. Jos žodžiais, ši 1 mlrd. eurų suma bus padalinta į dvi dalis, iš kurių pirmąją Ukraina tikisi gauti iki šių metų pabaigos. Programa galios pustrečių metų, paskolos lengvatinėmis sąlygomis nuteikiamos iki 15 metų laikotarpiui, ES Taryba šiai finansinei paramai, Ukrainai vykdant iškeltas sąlygas, pritarė birželio pabaigoje. Viena šių sąlygų - Kijevas privalo susitarti su Tarptautiniu valiutos fondu dėl ilgalaikės kreditavimo programos pratęsimo. Pirmoji ES makrofinansinės pagalbos Ukrainai programa, kuri buvo 610 mln. eurų dydžio, buvo patvirtinta 2014 metų pavasarį ir trimis dalis išmokėta per metus. 2014-aisiais buvo patvirtinta ir antroji tokia programą, kuri buvo jau 1 mlrd. eurų dydžio ir išmokėta dviem dalimis. Vėliau ES patvirtino trečiąją tokią programą, kuri buvo dar didesnė - 1,8 mlrd. eurų. Tačiau Ukraina sulaukė tik dviejų išmokų po 600 mln. eurų, o trečiosios negavo dėl įsipareigojimų nevykdymo.

