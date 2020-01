Tarp pagrindinių Ukrainai priklausančio „Boeing 737“ sudužimo Irane versijų yra zenitinės raketos smūgis, sprogimas įvykdžius teroro aktą arba variklio sprogimas, mano Ukrainos nacionalinio saugumo ir gynybos taryba.

Sausio 9 d. dieną į Iraną atvyko Ukrainos ekspertai, kurie dalyvaus lėktuvo katastrofos tyrime.

Ukrainos nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos sekretoriaus Aleksejaus Danilovo teigimu, „nagrinėjamos įvairios versijos, kodėl lėktuvas staiga pradėjo kristi“.

Ukrainos pareigūnai tiria versiją, kad į jos keleivinį lėktuvą pataikė Rusijoje pagaminta raketa.

„Tarp pagrindinių – zenitinės raketos smūgis, tiksliau, raketos, paleistos iš zenitinių raketų komplekso „Tor“, nes internete jau pasirodė informacija apie netoli lėktuvo katastrofos vietos rastas rusų raketos nuolaužas“, – „Facebook“ rašė A. Danilovas.

Jis pridūrė, kad kitos sudužimo versijos yra šios: susidūrimas su bepilote skraidykle ar kitu skraidančiu objektu, variklio gedimas ir sprogimas dėl techninių nesklandumų, sprogimas lėktuvo viduje dėl įvykdyto teroro akto.

Tyrimų grupės „Bellingcat“ įkūrėjas Eliotas Higginsas, tyręs MH17 skrydį vykdžiusio lėktuvo numušimą virš rytinės Ukrainos 2014-aisiais, sparčiai plintančią nuotrauką siūlo vertinti atsargiai.

„Kol bus patvirtinta šių nuolaužų vieta, o tai padaryti remiantis tik šia nuotrauka yra praktiškai neįmanoma, užfiksuotą kadrą vertinčiau skeptiškai. Panašių nuolaužų rasta kitų konfliktų metu, todėl negalima užtikrintai tvirtinti, kad ši nuotrauka padaryta Irane, netoli lėktuvo sudužimo vietos“, – socialiniame tinkle „Twitter“ rašo E. Higginsas.

