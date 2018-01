„Remiantis naujausia informacija, kurią gavo Ukrainos užsienio reikalų ministerija, per vakarykštę teroristinę viešbučio Kabule ataką žuvo daugiau nei vienas Ukrainos pilietis“, – sekmadienį skelbiama oficialioje ministerijos interneto svetainėje. Daugiau informacijos Ukrainos URM žada paskelbti pirmadienio rytą. Užsienio reikalų ministras Pavlo Klimkinas pasmerkė išpuolį Kabule ir išreiškė užuojauta žuvusiųjų artimiesiems. Afganistano pareigūnai skelbia, kad per išpuolį prabangiame viešbutyje, kuris prasidėjo vėlų šeštadienio vakarą, žuvo mažiausiai 18 žmonių, įskaitant 14 užsieničių. Po atakos kilo susirėmimai su saugumo pajėgomis, trukę daugiau nei 13 valandų. Žuvusio užsieniečio tapatybės jie neatskleidė. Susiję straipsniai: Prabangiame Kabulo viešbutyje vyksta ataka Ukrainos užsienio reikalų ministerijos atstovas Vasylis Kyrylyčius trumpai apie Ukrainos piliečio žūtį pranešė tviteryje, tačiau daugiau informacijos nepateikė. Afganistano saugumo pajėgos nukovė visus šešis viešbučio užpuolikus, pranešė šalies Vidaus reikalų ministerija. Anksčiau ji skelbė, kad užpuolikų buvo keturi. Afganistaniečiams padėjo Norvegijos kariai, kurie padeda rengti Afganistano elitines pajėgas nuo 2007 metų. Tuo tarpu Afganistano žiniasklaida, remdamasi šaltiniais jėgos struktūrose skelbia, kad „Intercontinental Hotel“ viešbučio atakos aukų skaičius gali siekti 43, tačiau oficialiai ši informacija kol kas nebuvo patvirtinta.

