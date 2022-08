Ukraina siunčia žinią „svečiams iš Rusijos“ Kryme: laikas važiuoti namo

„Savo brangiems svečiams iš Rusijos, kurie nenorėtų nemaloniai karštų vasaros atostogų, patariame nesilankyti Ukrainos Kryme. Joks kremas nuo saulės neapsaugos jų nuo pavojingo poveikio, kurį sukelia rūkymas neleistinose vietose“, – ironiškai patariama rusams skirtoje ukrainiečių žinutėje, išplatintoje kartu su vaizdo įrašu.

Vaizdo įraše, skambant grupės „Bananarama“ dainai „Cruel Summer“, išvardyta ir pavaizduota ne viena viliojanti vasaros atostogų vieta, kurią rusų turistai galėjo pasirinkti vietoje Krymo.

Paskui turistams iš Rusijos primenama, kad jie padarė didelę klaidą nusprendę atostogauti Ukrainoje. Įraše taip pat sumontuoti kadrai iš socialiniuose tinkluose išplatintų sprogimų vaizdų bei rodomi iš paplūdimių bėgantys ir ašaras liejantys rusų turistai.

„Šią vasarą jūs turėjot kelis pasirinkimus: Džumeiros Palmės paplūdimius, Antalijos kurortus, Kubos. Jūs pasirinkote Krymą. Didelė klaida. Laikas važiuoti namo. Krymas yra Ukraina“, – parašyta vaizdo įraše.

