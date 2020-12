Ukrainą „Sinovac Biotech“ vakcina nuo COVID-19 pasieks per mėnesį po jos registracijos

„Iš kompanijos „Sinovac Biotech“ gausime 1,913 mln. dozių vakcinos nuo koronavirusinės infekcijos. Pirmiausia Ukrainą pasieks 700 tūkst. dozių – jų sulauksime per 30 dienų po to, kai vakcina bus registruota šalyje gamintojoje ar kitose šalyse (JAV, Jungtinėje Karalystėje, Europos Sąjungoje, Brazilijoje ir kitose)", – sakė ministras per spaudos konferenciją Kijeve.

„Kompanija turi sausio 7 dieną paskelbti klinikinių tyrimų Brazilijoje rezultatus. Numatyta, kad vakcinos veiksmingumas bus ne mažesnis kaip 70 procentų. Derybos su gamintoja vyko nuo 2020 metų rugsėjo. Sutartį pasirašę Ukrainos farmacijos įmonė „Lekchim“, – sakė M. Stepanovas.

Pasak ministro, vakcinos klinikinių tyrimų trečia fazė vyko Brazilijoje (dalyvavo 13,06 tūkst. savanorių), Indonezijoje (1,6 tūkst. pacientų) ir Turkijoje (1, 325 žmonių). Indonezijoje preparato veiksmingumas siekė 97 proc., Turkijoje – 91 procentą.

Maisto ir vaistų administracija (FDA) rekomenduoja, kad vakcinos nuo COVID-19 veiksmingumas būtų didesnis nei 50 procentų.

M. Stepanovas sakė, kad visomis už valstybės lėšas perkamomis vakcinomis Ukrainos piliečiai bus skiepijami nemokamai.

Jis pridūrė, kad Sveikatos apsaugos ministerija artimiausiu metu turėtų pasirašyti sutartis su kitomis vakcinų nuo koronaviruso gamintojomis, taip pat planuoja padidinti vakcinų, kurias Ukraina gaus pagal COVAX iniciatyvą, skaičių.

COVAX yra tarptautinė iniciatyva, kuria siekiama visoms šalims sudaryti vienodas galimybes įsigyti vakcinų nuo koronaviruso.

Ketvirtadienio duomenimis, nuo pandemijos pradžios Ukrainoje nustatyti 1 055 047 koronavirusinės infekcijos atvejai, 18 533 užsikrėtusieji mirė.