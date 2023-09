Rusijos karinio jūrų laivyno Juodosios jūros laivyno vadas buvo admirolas Viktoras Sokolovas. Pats štabo pastatas sugriautas tiek, kad jį atstatyti nebėra prasmės, pažymėjo SOP.

Šeštadienį Ukraina pranešė, kad per penktadienį surengtą raketų ataką prieš Maskvos Juodosios jūros laivyno vadavietę Krymo Sevastopolio uostamiestyje žuvo arba buvo sužeisti dešimtys kariškių, įskaitant „aukštus Rusijos karinio jūrų laivyno vadus“.

„Išsamesnė informacija apie puolimą bus atskleista kaip galima greičiau, o rezultatas – dešimtys žuvusių ir sužeistų okupantų, įskaitant aukštus laivyno vadus“, – pranešė Ukrainos kariuomenė ir pridūrė, kad smūgis buvo suduotas tuo metu, kai vyko „Rusijos laivyno vadovybės susitikimas“.

Commander of the Russian Black Sea Fleet admiral Viktor Sokolov died in the missile strike on the Fleet's headquarters, along with 34 more officers. 105 more were wounded. The building is not suitable for restoration - Special Operations Forces of Ukraine. pic.twitter.com/2EQHl7WxJy