Ukraina rusų okupantams žada „daug įdomių dalykų“: ruoškitės

Ukrainos Nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos (NSGT) sekretorius Oleksijus Danilovas šia savaitę pareiškė, kad informaciją apie ukrainiečių kontrpuolimo laiką ir vietą išvis žino „ne daugiau kaip 3–5 žmonės“.

„Kur, kada, kokiu laiku – šis klausimas šiandien yra absoliučiai slaptas. Turėkite tai omenyje“, – pabrėžė O. Danilovas.

Penktadienį, po to, kai pasirodė informacija apie galimai nutekėjusius slaptus dokumentus, susijusius su informacija apie JAV ir NATO planus padėti Ukrainai pasirengti pavasario kontrpuolimui prieš Rusiją, Ukrainos prezidento biuro vadovo patarėjas Mychailas Podoliakas teigė, kad Rusijos kariai jau greitai pirmieji „susipažins“ su tikraisiais kontrpuolimo planais.

O Ukrainos žvalgyba ketvirtadienį išplatino vaizdo įrašą, teigdama, kad ruošia „daug įdomių dalykų“ rusų okupantams.

„Ukrainos žvalgybos darbuotojai ruošia daug įdomių dalykų. Ar žinote, kad per pastaruosius metus labai mėgome vykdyti operacijas naudojant orlaivius“, – sakoma pranešime.

Ukrainos žvalgyba teigė, kad Žemėje nėra tokios vietos, kur rusai galėtų pasislėpti.

„Todėl, okupantai, ruoškitės: mes jus naikinome, naikiname ir naikinsime! Nepertraukiamu režimu! Dieną ir naktį! Žemėje, ore ir vandenyje!“ – rašė Ukrainos žvalgybos spaudos tarnyba.

Співробітники ГУР МО України готують багато чого цікавого 😉 pic.twitter.com/2RA2ncHCGo — NV (@tweetsNV) April 6, 2023



Klaida sutelkti dėmesį tik į vieną sritį

Buvęs Australijos kariuomenės generolas Mickas Ryanas CNN teigė, kad galima pagrįstai tikėtis įvairaus masto puolimo veiksmų mažiausiai dviejose (ir daugiau) vietų rytuose ir pietuose.

Pasak CNN, pietūs atrodo didesnis prizas, net tai yra galimybė nukirsti Rusijos sausumos koridorių į okupuotą Krymą. Sėkmingas kontrpuolimas pietų kryptimi taip pat padarytų tų Chersono regiono dalių, kurias vis dar okupavusi Rusija, gynybą nepagrįstą. Pasak CNN, tai taip pat galėtų atverti kelią Zaporožios atominės elektrinės ir kanalo, aprūpinančio Krymą gėlu vandeniu, kontrolei.

Jekaterina Stepanenko iš Vašingtono karo studijų instituto sutinka, kad būtų klaida sutelkti dėmesį tik į vieną sritį. Puolimas rytuose ir pietuose, anot jos, gali vienas kitą palaikyti, o tai sukeltų papildomų problemų rusams.

Amerikiečių ekspertai mano, kad gerai parengtų pajėgų kontrataka Bachmuto srityje gali reikšti puolimo operacijų pradžią. Praėjusią savaitę Ukrainos sausumos pajėgų vadas generolas pulkininkas Oleksandras Syrskis, būdamas ten, vienareikšmiškai pareiškė: „Mūsų užduotis yra sunaikinti kuo daugiau priešų ir sudaryti sąlygas puolimui.“

Karo istorikas Stephenas Biddle'as CNN pažymėjo, kad prognozuoti rezultatus gali padėti abiejų pusių įgūdžių ir motyvacijos vertinimas, ir šioje vietoje daugiau gerų žinių būtų ukrainiečiams.

Kaip rašo CNN, Ukrainos ginkluotosios pajėgos įrodė savo lankstumą, gebėjimą prisitaikyti ir novatoriškumą; dauguma vienetų demonstravo aukštą moralę. Per pastaruosius metus Vakarų kariuomenė apmokė ukrainiečius beveik visais šiuolaikinio karo aspektais – nuo ​​kovos su tankais iki logistikos ir vadovavimo.

Tuo metu Rusijos rudens mobilizacija padėčiai mūšio lauke didelės įtakos neturėjo, o pranešimai apie nesutarimus ir prastą vadovavimą Rusijos armijoje rodo, kad Rusijos potencialas senka.

Rusijos vyriausiajai vadovybei kyla klausimas, kada tiksliai pereiti nuo puolimo į gynybą.

„Kažkuriuo momentu [jų puolimas] tikriausiai pasieks kulminaciją“, – mano, – M. Ryanas. – Jie turės nuspręsti, ar artimiausiomis savaitėmis imsis labiau gynybinės pozicijos, kad reaguotų į Ukrainos pažangą.“

Tačiau norint, kad Ukrainos kontrpuolimas būtų sėkmingas, pasak jo, turės susijungti daug veiksnių.

„Ukrainiečiai ne tik norės nustebinti rusus smūgių laiku ir vieta, bet ir sukurti tempą, kuris pranoktų rusų galimybes greitai ir reikiamu laiku reaguoti su tinkamomis pajėgomis“, – prognozuoja buvęs Australijos generolas.

Ekspertas: gali būti nestandartinių sprendimų

„Reuters“ šią savaitę pranetė, kad Ukraina kontrpuolimui ruošia apie 40 tūkst. žmonių. Karo ekspertas Jurijus Fiodorovas kanalui „Nastojaščeje Vremia“ sakė, kad, remiantis skirtingais skaičiais, kurie pateikiami viešojoje erdvėje, galima spėti, kad iš tiesų ruošiama kažkur apie 50–60 tūkst. žmonių. Anot jo, tai gana stipri jėga, tačiau, ar to užteks, priklauso nuo to, kokie tikslai išsikelti prieš kontrpuolimą.

Jo manymu, kontrpuolimo tikslas gali būti pasiekti Azovo jūros pakrantę kur nors Berdiansko arba Mariupolio srityje.

„Bet tai yra standartiniai vertinimai, standartinė informacija“, – pabrėžė J. Fiodorovas.

Anot jo, tokiu atveju būtų nutrauktos tiekimo linijos, pirmiausia geležinkelio linija, kuri eina šiaurinėje okupuotų Zaporižios ir Chersono regionų dalyje.

„Tai geležinkelio linija, jungianti Donecką iš vienos pusės ir išeinanti į Novaja Kachovkos regioną. Tai yra vienas iš dviejų pagrindinių kelių, kuriais Rusijos kariai aprūpinami pietvakarių Ukrainoje. Yra dvi tokios geležinkelio linijos Krymo, Zaporižios ir Chersono regionuose.

Vienas, mano minėtas, eina iš Donecko per Volnovachą, Tokmaką ir t. t. Kitas eina per Krymo tiltą, per Kerčę į Džankojų, o tada eina link Chersono srities arba į Melitopolį. Tai yra pagrindinės ryšių linijos, kuriomis aprūpinamos Rusijos kariuomenės pajėgos“, – aiškino ekspertas.

Jei bent viena iš šių linijų bus nutraukta, pasak J. Fiodorovo, Rusijos armijos aprūpinimas šiuose regionuose smarkiai sumažės – bent perpus, o gal ir daugiau.

„Tai drastiškai sumažintų jų kovinį potencialą, kovinę galią. Nes be amunicijos, be kuro ir pan., kovoti neįmanoma. Jei pavyks išspręsti nutraukti šiuos tiekimo kelius, pasiekti Azovo jūros pakrantę, taip, tai bus didžiulė sėkmė Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms“, – teigė ekspertas.

Tačiau, jo vertinimu, kad Ukrainos kariuomenės vadui Valerijui Zalužnui patinka netradiciniai sprendimai, todėl nebūtinai bus taip, kaip prognozuoja ekspertai.

„Gali būti, kad Ukrainos generalinis štabas ruošia visai kitokį šio būsimo kontrpuolimo vaizdą, kitokius planus. Ir čia galima fantazuoti. Tokios fantazijos, aišku, niekuo nesiremia, bet vien pažiūrėjus į žemėlapį galima numanyti ir kažkokius visiškai nestandartinius sprendimus.

Įmanoma, kad smūgis būtų suduotas palei 1991 metų Ukrainos ir Rusijos sienos liniją Luhansko srityje. Tada rusai okupuotose Ukrainos teritorijose būtų atkirsti nuo tiekimo linijos ir apskritai būtų pasmerkti pralaimėti“, – kanalui „Nastojaščeje Vremia“ teigė ekspertas.