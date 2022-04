Ukraina: rusų kariai ne tik kasė apkasus itin pavojingoje vietoje, jie ten gyveno!

Tą zoną kontroliuojanti Ukrainos valstybinė agentūra paskelbė šį faktą patvirtinantį vaizdo įrašą.

Dronu pavyko užfiksuoti ištisą griovių tinklą vienoje Černobylio miško srityje.

„Jie ne tiktai kasė apkasus vakarinėje radioaktyviomis medžiagomis užterštos zonos dalyje. Ne tik laikė užėmę tas pozicijas. Jie ten gyveno!“ – pabrėžė agentūros atstovas Jeroslavas Jemeljanenka.

Huge yikes. What you see here is trenches that were dug in the Chernobyl exclusion zone, documented by a drone flying overhead. pic.twitter.com/mTAMBPN1NC