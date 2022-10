Rusijos gynybos ministras Sergejus Šoigu sekmadienį telefonu kalbėjosi su savo britų, prancūzų ir turkų kolegomis, aptarė padėtį Ukrainoje ir išreiškė „susirūpinimą dėl galimų Ukrainos provokacijų panaudojant „nešvarią bombą“, turėdamas omenyje ginklą, kuris naudoja tradicinius sprogmenis radioaktyvioms medžiagoms išsklaidyti, pranešė Rusijos gynybos ministerija.

Tačiau Ukraina ir jos Vakarų sąjungininkės greitai atmetė Maskvos kaltinimus, o Jungtinės Valstijos, Jungtinė Karalystė ir Prancūzija sekmadienį paskelbė bendrą pareiškimą, kuriame atmetė „akivaizdžiai melagingus“ Rusijos teiginius.

Sekmadienį S. Šoigu taip pat aptarė padėtį Ukrainoje su Pentagono vadovu Lloydu Austinu. Tai buvo jų antrasis pokalbis nuo praėjusio penktadienio, tačiau tuomet Rusijos pusė savo pareiškime neminėjo tariamos „nešvarios bombos“ provokacijos. Pentagonas teigė, kad per pokalbį telefonu L. Austinas „atmetė bet kokį pretekstą Rusijai eskaluoti situaciją“.

Sekmadienį JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas platformoje „Twitter“ parašė, kad kalbėjosi su Ukrainos užsienio reikalų ministru Dmytro Kuleba ir „atmetė melagingus Rusijos kaltinimus, kad Ukraina ruošiasi panaudoti nešvarią bombą savo teritorijoje“.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paragino imtis vieningo tarptautinio atsako.

„Jei Rusija skambina ir sako, kad Ukraina neva kažką ruošia, tai reiškia viena: Rusija visa tai jau paruošė“, – sakė V. Zelenskis socialiniuose tinkluose paskelbtame vaizdo kreipimesi.

„Manau, kad dabar pasaulis turėtų reaguoti kaip įmanoma griežčiau“, – teigė jis.

Anksčiau sekmadienį D. Kuleba pasmerkė Maskvos kaltinimus kaip „absurdiškus“ ir „pavojingus“.

„Pirma, Ukraina yra įsipareigojusi Branduolinio ginklo neplatinimo sutarties narė: neturime jokių „nešvarių bombų“ ir neplanuojame jų įsigyti. Antra, rusai dažnai kaltina kitus tuo, ką patys planuoja“, – pareiškė jis.

JK gynybos ministerija anksčiau sekmadienį išplatino pranešimą, kuriame gynybos sekretorius Benas Wallace'as paneigė, jog Vakarų šalys siekia padėti Ukrainai eskaluoti konfliktą.

Jis taip pat „įspėjo, kad tokie kaltinimai neturėtų būti naudojami kaip pretekstas didesniam eskalavimui“.

Vašingtone Nacionalinio saugumo tarybos atstovė Adrienne Watson sakė, kad prezidento Joe Bideno administracija atmetė „akivaizdžiai melagingus Maskvos kaltinimus“.

„Niekšiški smūgiai“

Rusijos sekmadienį pranešė sunaikinusi centrinėje Ukrainoje esantį sandėlį, kuriame buvo laikoma daugiau kaip 100 tūkst. tonų aviacinio kuro.

Kyjivo energetikos operatorius pranešė, kad dėl pakartotinių rusų smūgių Ukrainos elektros tinklui sostinėje buvo įvestas planinis elektros energijos tiekimo nutraukimas, ir paragino gyventojus taupiai naudoti elektros energiją.

Pasak Kyjivo pareigūnų, daugiau nei milijonas Ukrainos namų ūkių neteko elektros energijos po pastarųjų Rusijos smūgių, o prieš žiemą buvo sugriauta mažiausiai trečdalis šalies elektrinių.

V. Zelenskis pasmerkė smūgius kaip „niekšiškus“.

„Taupyti jėgas“

Ukrainos pietiniame Kryvyj Ryho mieste mero pavaduotojas Serhijus Miliutinas avarines situacijas ir elektros tiekimo nutrūkimus sprendžia iš savo požeminio bunkerio, skirto vaikų kovos menų varžyboms.

„Pasiekiau tokį lygį, kai tiesiog išgyvenu dėl savo užsivedimo. Reikia išlikti ramiam ir taupyti jėgas. Niekas nežino, kiek visa tai tęsis“, – sakė jis naujienų agentūrai AFP.

Rusijos smūgiai Ukrainai, ypač energetikos objektams, suintensyvėjo po to, kai šį mėnesį sprogimas iš dalies sugriovė tiltą, jungiantį aneksuotą Krymo pusiasalį su žemynine Rusijos dalimi.

Tai buvo dar viena didelė nesėkmė Maskvos pajėgoms, siekiančioms sulaikyti Ukrainos kontrpuolimą šalies pietuose ir rytuose.

Sekmadienį Romoje vykusios taikos konferencijos pradžioje Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas sakė, kad ukrainiečiai turi patys nuspręsti, kada „taika įmanoma“.

Ukraina pranešė apie tris žuvusiuosius per naktinį Rusijos artilerijos smūgį Torecko miestelyje, pranešė rytinės Donecko srities gubernatorius.

Rusijos pasienio regione Kurske buvo pastatytos dvi gynybos linijos, kad būtų galima atremti bet kokį galimą išpuolį, sekmadienį paskelbė gubernatorius Viačeslavas Gladkovas.

Pasak jo, kaimyniniame Rusijos pasienio Belgorodo regione taip pat statomos gynybinės struktūros po to, kai šeštadienį ten per smūgius žuvo du civiliai gyventojai, o tūkstančiai žmonių liko be elektros.