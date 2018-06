„Daugiau kaip 40 orlaivių, dešimtys zenitinių raketinių kompleksų, šimtai karių iš Ukrainos ir beveik 10 NATO šalių dalyvaus didžiausiose per Ukrainos nepriklausomybės metus aviacijos dalinių pratybose, kurios prasidės 2018 metų spalio viduryje“, – teigiama šalies gynybos ministerijos pranešime. Pratybos turėtų trukti apie dvi savaites. „Taktinių užduočių pratybos nenaudojant kovinių ginklų vyks tam tikrų aerodromų rajone, daugiausia Ukrainos vakarinėje dalyje, taip pat virš Lenkijos ir Rumunijos teritorijos“, – sakė Ukrainos oro pajėgų aviacijos viršininko pavaduotojas Olehas Zacharčiukas. Pratybose, be kita ko, dalyvaus apie 20 įvairių tipų ukrainiečių lėktuvų, straigtasparnių ir bepiločių orlaivių. Prie ukrainiečių pilotų prisijungs ir kolegos iš JAV, Lenkijos ir Rumunijos bei dar beveik 10 NATO šalių. Planuojama, kad per pratybas bus tobulinami aviacijos priedangos ir palaikymo veiksmai, vykdomos bendros krovinių ir karių desantavimo, priedangos užtikrinimo tiek dieną, tiek naktį užduotys, paieškos ir gelbėjimo operacijos bei kitos užduotys.

