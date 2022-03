Ukraina pranešė apie ketvirto Rusijos generolo žūtį

Generolas majoras Olegas Mitiajevas žuvo antradienį per puolimą prieš apsiaustą Ukrainos pietrytinį Mariupolio uostamiestį, pranešė Ukrainos vidaus reikalų ministro patarėjas Antonas Heraščenka. Jis savo „Telegram“ kanalu paskelbė nuotrauką, kurioje esą matyti šis žuvęs karininkas.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis praeitą naktė paskelbtame vaizdo pranešime taip pat paminėjo, jog žuvo dar vienas Rusijos generolas, bet jo neįvardijo.

46 metų O. Mitiajevas vadovavo 150-ajai motorizuotųjų šaulių divizijai ir anksčiau dalyvavo Rusijos karinėje misijoje Sirijoje, nurodė A. Heraščenka.

Rusija šio kariškio žūties nepatvirtino.

A #Russian major general was slain. The General, Oleg Mityaev, was the Commander of the 150th motorized rifle division, #Ukrainian media reports. pic.twitter.com/XKwpfxo41I