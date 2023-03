Ukraina praneša, kad jau sunaikinta apie 151 370 okupantų rusų

Tai penktadienį pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.

Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 3 405 tankų, 6 673 šarvuotųjų kovos mašinų, 2 402 artilerijos sistemų, 484 reaktyvinės salvinės ugnies sistemų, 247 oro gynybos priemonių, 301 lėktuvo, 289 sraigtasparnių, 2 061 drono, 873 sparnuotųjų raketų, 18 laivų, 5 281 automobilio, 230 specialiosios technikos vienetų.

Pasak štabo atstovų, duomenys tikslinami. Skaičiavimą apsunkina intensyvūs karo veiksmai.