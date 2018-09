Kasmetinėse pratybose „Rapid Trident“ („Staigusis tridantis“), kurios vyks Ukrainos vakarinėje Staryčių gyvenvietėje iki rugsėjo 15 dienos, dalyvaus maždaug 2 200 karių iš 14 šalių. „(Pratybų dalyviai) yra solidarūs su Ukraina dėl Ukrainos saugumo, Ukrainos suverenumo ir Ukrainos teritorinio vientisumo“, – per pratybų pradžios ceremoniją sakė JAV ambasadorė Ukrainoje Marie Yovanovitch. Pratybos prasidėjo likus savaitei iki Rusijos didžiausių karinių pratybų nuo Šaltojo karo pabaigos, kurios vyks rytinėje Rusijos dalyje ir kuriose dalyvaus Kinijos bei Mongolijos pajėgos. Pratybose dalyvaujančių Ukrainos pajėgų atstovas Tarasas Hrenas naujienų agentūrai AFP sakė, kad jose bus panaudota maždaug 350 karinės technikos vienetų. Ukrainos pasienio apsaugos tarnyba ir Nacionalinės gvardijos kariai pratybose dalyvaus pirmą kartą, pridūrė jis. Šimtai JAV karių dalyvauja ukrainiečių karių apmokymuose nuo 2015 metų, palaikydami juos kovoje su Rusijos remiamais separatistais karo draskomoje rytinėje šalies dalyje. Pirmadienį Ukrainos kariuomenė pranešė, kad, nepaisant pradėjusią savaitę įsigaliojusių naujų paliaubų, per pastarąją parą susirėmimuose su separatistų sukilėliais buvo sužeisti aštuoni ukrainiečių kariai. Ketverius metus besitęsiantis ginkluotas konfliktas tarp Kijevo pajėgų ir prorusiškų separatistų jau pareikalavo per 10 tūkst. gyvybių. Konfliktas įsiplieskė 2014-ųjų balandį, netrukus po to, kai Rusija aneksavo Ukrainos Krymo pusiasalį, Kijeve nuvertus prorusišką šalies prezidentą Viktorą Janukovyčių. Ukraina ir jos sąjungininkės vakaruose kaltina Rusiją, kad ši siunčia karius ir ginklus separatistams, siekdama pakurstyti konfliktą. Maskva atmeta šiuos kaltinimus, nors nenuginčijami įrodymai liudija, jog ji dalyvauja konflikte, be to, Rusija atvirai reiškia politinį palaikymą separatistams.

