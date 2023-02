Ukraina: po patirtos nesėkmės okupantai atsisako pulti

Apie tai vasario 23-iosios rytinėje suvestinėje pranešė Ukrainos generalinis štabas.

„Dėl nesėkmingo puolimo ir nemažų gyvosios jėgos nuostolių prie Vuhledaro savanoriškojo vadinamojo kazokų būrio, kuris buvo priskirtas 155-ajai Ramiojo vandenyno laivyno jūrų pėstininkų brigadai, kariai atsisako toliau dalyvauti puolamuosiuose veiksmuose“, – teigiama pranešime.

Rusai, puldami Donecko srities miestelį Vuhledarą, galėjo prarasti visą elitinę 155-ąją karinio jūrų laivyno pėstininkų brigadą, anksčiau pranešė „Politico“.

„Netoli Vuhledaro ir Marinkos, Donecko srityje, sunaikinta daug priešo karinės technikos, įskaitant vadovybę. Be to, per pastarąją savaitę priešas neteko apie 130 vienetų technikos, įskaitant 36 tankus“, – sakė Ukrainos gynybos pajėgų atstovas Oleksijus Dmytraškovskis.

Atstovo teigimu, Rusijos kariai netoli Vuhledaro kasdien prarasdavo nuo 150 iki 300 jūrų pėstininkų.

„155-ąją brigadą jau tris kartus teko papildyti. Pirmą kartą po Irpinės ir Bučos, antrą kartą po nesėkmės prie Donecko. O dabar beveik visa brigada sunaikinta prie Vuhledaro“, – teigė O. Dmytraševskis.