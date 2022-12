Ukraina: pastarąją parą sunaikinta dar 620 okupantų rusų

Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 3 016 tankų, 6 024 šarvuotųjų kovos mašinų, 1 998 artilerijos sistemų, 418 reaktyvinės salvinės ugnies sistemų, 212 oro gynybos priemonių, 283 lėktuvų, 267 sraigtasparnių, 1 707 taktinių dronų, 653 sparnuotųjų raketų, 16 laivų, 4 652 automobilių, 179 specialiosios technikos vienetų.