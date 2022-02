„Nutraukėme diplomatinius santykius su Rusija“, – vaizdo pranešime sakė V. Zelenskis.

Ukraina ryšius su Rusija nutraukia pirmąkart nuo Sovietų Sąjungos subyrėjimo 1991 metais.

Russia treacherously attacked our state in the morning, as Nazi Germany did in #2WW years. As of today, our countries are on different sides of world history. 🇷🇺 has embarked on a path of evil, but 🇺🇦 is defending itself & won't give up its freedom no matter what Moscow thinks.