Ukraina: nuo karo pradžios Rusija jau neteko apie 17,3 tūkst. kareivių

Be to, per šį laikotarpį Rusijos kariuomenė neteko 605 tankų, 1 723 šarvuotųjų kovos mašinų, 305 artilerijos sistemų, 96 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų, 54 priešlėktuvinės gynybos priemonių, 131 lėktuvo, 131 sraigtasparnio, 1 184 automobilių, 7 laivų, 81 drono.

Pasak štabo atstovų, duomenys tikslinami. Skaičiavimą apsunkina intensyvūs karo veiksmai.

Vasario 24 d. Rusija pradėjo tarptautinės bendruomenės smerkiamą karinį įsiveržimą į Ukrainą. Jos pajėgos atakuoja ir civilinius objektus.

Vakarų šalys, reaguodamos į agresiją, paskelbė Rusijai labai griežtas sankcijas ir teikia ekonominę bei karinę paramą Ukrainai.