Tai laikoma žingsniu link Konstantinopolio patriarchato sprendimo suteikti Ukrainos Ortodoksų Bažnyčiai nepriklausomybę nepaisant Rusijos protestų. Ukrainos parlamentas 237 balsais prieš 30 leido Ekumeniniam patriarchatui naudotis garsiąja Kijevo cerkve „garbinimui, religinėms apeigoms (ir) ceremonijoms“. XVIII amžiuje ant vaizdingos kalvos Ukrainos sostinės centre pastatyta cerkvė Konstantinopolio patriarchatui bus perduota visam laikui naudotis neatlygintinai, tačiau išliks Ukrainos nuosavybė. Cerkvė šiuo metu veikia kaip muziejus, pamaldos joje nevyksta nuo 2015 metų. Anksčiau ją nuomojosi viena iš susiskaldžiusios Ukrainos Ortodoksų Bažnyčios atšakų. Ukrainos prezidentas Petro Porošenka, kuris parengė minimą įstatymo projektą, sveikino parlamento sprendimą ir sakė, kad juo priartinama Ukrainos Ortodoksų Bažnyčios nepriklausomybė. „Šv. Andriejaus cerkvė perduota Konstantinopolio Sostui naudotis kaip reprezentacine misija“, – socialiniame tinkle „Facebook“ parašė P. Porošenka. Praėjusią savaitę Ekumeninis patriarchatas Konstantinopolyje (Stambule) sutiko pripažinti Ukrainos Ortodoksų Bažnyčios nepriklausomybę. Patriarcho Baltramiejaus I, laikomo „pirmuoju tarp lygių“ 300 mln. tikinčiųjų turinčios pasaulinės ortodoksų bendruomenės lyderių, patriarchato sprendimas yra didžiulis smūgis Maskvos dvasiniam autoritetui ortodoksų pasaulyje. Rusijos Ortodoksų Bažnyčia pasmerkė šį sprendimą ir pirmadienį paskelbė, kad protestuodama nutraukia ryšius su Konstantinopolio patriarchatu. Ukrainoje šiuo metu yra trys ortodoksų Bažnyčios. Didžiausia iš jų yra Maskvos patriarchato Ukrainos Ortodoksų Bažnyčia (MP+UOB), kuri liko Rusijos Ortodoksų Bažnyčios jurisdikcijoje po Sovietų Sąjungos subyrėjimo. Taip pat yra dvi atsiskyrusios Bažnyčios: dabar Ekumeninio patriarchato pripažįstama Kijevo patriarchato Ukrainos Ortodoksų Bažnyčia (KP+UOB), vadovaujama patriarcho Filareto, ir mažesnė Ukrainos Autokefalinė Ortodoksų Bažnyčia (UAOB), vadovaujama metropolito Makarijaus. 2014 metais Rusijos įvykdyta Ukrainos Krymo pusiasalio aneksija ir Kremliaus remiamas separatistų sukilimas Rytų Ukrainoje padidino KP+UOB narių skaičių ir pakurstė pastangas dėl Ukrainos Bažnyčios nepriklausomybės. Rusijos ortodoksų patriarchas Kirilas, kuris yra laikomas tvirtu prezidento Vladimiro Putino sąjungininku, labai stengėsi, kad provakarietiška Ukraina neturėtų nepriklausomos Bažnyčios.

