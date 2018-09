„Mes labai tikimės įsigyti amerikietiškų oro gynybos sistemų, nes juntame masinės oro atakos iš Rusijos grėsmę“, - pabrėžė Ukrainos prezidentas. Jo žodžiais, ši ginkluotė priverstų Rusiją susimąstyti apie galimus didelius nuostolius, jei ji ryžtųsi atakuoti Ukrainą. „Mes neprašome JAV kareivių ginti Ukrainą. Mes tiesiog prašome veiksmingo bendradarbiavimo, siekiant užtikrinti globalų saugumą, kuriame JAV vaidmuo yra esminis“, - sakė P. Porošenka. Kalbėdamas apie JAV prieštankinių raketų kompleksų „Jevelin“ tiekimą Ukrainai P. Porošenka akcentavo: „Tai yra labai svarbu simboliniu požiūriu, nes tai pirmoji iš Jungtinių Valstijų gauta letalinė ginkluotė gynybai“. Neseniai Ukrainos karinės jūrų pajėgos iš JAV gavo du patruliavimo katerius.

