Ukraina: „Leopardai“ mums tinka!

„Praėjus 120 valandų po susitkimo Ramšteine gautas sutikimas dėl Leopardų! Leopardų koalicija su partneriais suveikė. Išties, Leopardai Ukrainai tinka! Labai ačiū Olafui Scholzui, mano kolegai Borisui Pistoriusui, Vokietijos žmonėms ir visiems, kurie mus palaikė“, – rašė O. Reznikovas.

120 hours after #Ramstein 8,we have approval for Leopards!A Leopard coalition with partners worked!Indeed,Leopards look good on Ukraine!Thank you very much to @Bundeskanzler Olaf Scholz,my colleague Boris Pistorius, 🇩🇪 people&everyone who supported us! More to come!Glory to 🇺🇦! pic.twitter.com/NPv89OtEet



Padėką socialiniame tinkle išsakė ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.

V. Zelenskis trečiadienį padėkojo kolegai Vokietijos kancleriui O. Scholzui už Berlyno sprendimą pristatyti Ukrainai galingų tankų „Leopard“ ir suteikti leidimą kitoms šalims atsiųsti jų iš savo atsargų.

„Vokietijos koviniai tankai, tolesnis gynybos paramos ir mokymo misijų išplėtimas, žalia šviesa partnerėms tiekti tokius ginklus. Ką tik išgirdau apie šiuos svarbius ir laiku priimtus sprendimus per pokalbį telefonu su Olafu Scholzu“, - tviteryje parašė V. Zelenskis.

Jis pridūrė esąs „nuoširdžiai dėkingas kancleriui ir visiems mūsų draugams“.

German main battle tanks, further broadening of defense support & training missions, green light for partners to supply similar weapons. Just heard about these important & timely decisions in a call with @OlafScholz . Sincerely grateful to the Chancellor and all our friends in 🇩🇪.



Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba paragino sąjungininkus prisijungti prie „tankų koalicijos“ ir siųsti jų kuo daugiau.



So the tank coalition is formed. Everyone who doubted this could ever happen sees now: for Ukraine and partners impossible is nothing. I call on all new partners that have Leopard 2 tanks in service to join the coalition and provide as many of them as possible. They are free now.