Tai penktadienį pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis Nacionalinio pasipriešinimo centru.

Gautomis žiniomis, labai padaugėjo žmonių, išvažiuojančių į Rusiją naktiniais ir rezerviniais traukiniais. Kryme taip pat aktyviai parduodamas nekilnojamasis turtas, atšaukiami vasaros poilsio užsakymai viešbučiuose.

Be to, vis daugiau pusiasalio gyventojų skeptiškai vertina vadinamosios specialiosios karinės operacijos eigą ir rezultatus. Dėl to okupantai Kryme suaktyvino „kovą su ekstremizmu“.

Portalas primena, jog okupantai Kryme montuoja papildomas stebėjimo kameras, kad aptiktų ukrainiečių pogrindininkus.

Rusai į Krymą taip pat permeta sovietinę techniką.