„Vienas svarbiausių kitų metų biudžeto prioritetų Ukrainos prezidento pavedimu bus žymiai padidinti karių finansinį aprūpinimą“, – pranešime cituojamas SNBO sekretorius Oleksandras Turčynovas. Pasak jo, kitąmet planuojama kurti, ruošti gamybai ir pirkti naujo pavyzdžio ginklų bei karinės technikos, tokios kaip šiuolaikinė ypač tiksli raketinė ginkluotė – raketų sistemos ir kompleksai, sparnuotosios raketos. Taip pat ketinama stiprinti valstybės priešlėktuvinės gynybos sistemas bei Ukrainos ginkluotųjų pajėgų aviacijos galimybes. Be kita ko, norima įgyvendinti valstybinę politiką kibernetinio saugumo srityje, stiprinti kontržvalgybos apsaugą bei kovą su terorizmu. Ukrainos prezidentas Petro Porošenka ketvirtadienį atidarydamas SNBO posėdį sakė palaikantis idėją didinti finansinį aprūpinimą šalies kariams bent 30 proc., nes „ukrainietį karį Ukrainos armijoje turi laikyti ne tik patriotizmas, bet ir atitinkamas finansinis aprūpinimas“.

