Ukrainos pasienio apsaugos tarnyba nurodė, kad abiejose sąsiaurio pusėse dėl Rusijos vykdomų perteklinių patikrinimų ir vėlavimo įstrigo daugiau kaip 140 laivų. Pareigūnai apkaltino Rusiją kuriant kliūtis ukrainiečių laivams ir neleidžiant jiems praplaukti. Įtampą tarp Rusijos ir Ukrainos praėjusį mėnesį smarkiai padidino incidentas Kerčės sąsiauryje, kai Rusijos pasieniečiai apšaudė ir užėmė tris ukrainiečių karinio laivyno laivus ir sulaikė jų įgulas. Šis lapkričio 25-osios incidentas yra naujausia Rusijos ir Ukrainos konflikto eskalacija. Kaimynių santykiai pašlijo 2014 metais, kai Rusija atplėšė nuo Ukrainos ir aneksavo Krymo pusiasalį.

