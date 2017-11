„Straipsnyje (laikraščiui) FT („Financial Times“) ET generalinis sekretorius Jaglandas viešai pakartojo savo seną poziciją: Rusijos grįžimas į ETPA be jokių išankstinių sąlygų“, – pirmadienį savo paskyroje socialiniame tinkle „Facebook“ parašė Ukrainos Aukščiausiosios Rados pirmininko pirmoji pavaduotoja Iryna Heraščenko.

„Jeigu Europa leis RF (Rusijos Federacijai) pažeidinėti pagrindinius Europos principus ir žmogaus teises, Europa liks be Europos, bus kitokia, degradavusi Europa – tai neateina ET generaliniam sekretoriui į galvą. Kaip ir tai, kad jo pareiškimai yra saviveikla, prieštaraujanti ET Ministrų Komiteto sprendimams ir ETPA rezoliucijoms“, – pridūrė I. Heraščenko.

„Gyvename Europos institucijų degradavimo ir jų silpninimo iš išorės“, kurį vykdo Rusija, laikais, teigė ji.

„Galima su tuo sutikti ir plaukti pasroviui, galima tai konstatuoti ir bandyti tam priešintis. Ukrainos delegacija ETPA tikrai renkasi antrąjį kelią“, – pažymėjo I. Heraščenko.

Anksčiau Th. Jaglandas straipsnyje „Financial Times“ rašė, kad ET svarsto sankcijų Rusijai atšaukimo klausimą.