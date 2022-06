Apie tai pranešė pati bendrovė.

„Baykar“ žino, kad per lėšų rinkimo kampaniją buvo sėkmingai surinkta suma nupirkti kelis „Bayraktar TB2“, skirtus ukrainiečiams apginti savo tėvynę“, – rašoma jos pranešime.

„Baykar“ pažymėjo žinantys, kad verslininkai ir gyventojai įnešė didelių ir mažų aukų, kad šis tikslas būtų pasiektas per kelias dienas.

Bendrovė pranešė nepriimsianti mokėjimo už dronus ir juos į Ukrainos frontą išsiųsianti nemokamai.

„Mes prašome, kad surinktos lėšos būtų panaudotos padėti Ukrainos žmonėms jų kovoje. Esame sujaudinti šio solidarumo ir ryžto, atrodytų, neįveikiamų iššūkių akivaizdoje“, – teigiama pranešime.

Kaip skelbia UNIAN, ši dovana vertinama 15 mln. dolerių.

Birželio 22 d. S. Prytulos labdaros fondas pradėjo lėšų rinkimą trims dronams „Bayraktar“ po to, kai gegužės 29-ąją lietuviai per 3,5 dienos surinko 5 milijonus eurų šiems bepiločiams orlaiviams, nors akcijos iniciatorius žurnalistas ir visuomenininkas Andrius Tapinas reikiamą sumą planavo surinkti per tris savaites. Tuomet Turkijos bendrovė taip pat nusprendė šiuos bepiločius orlaivius padovanoti Lietuvai, kad ši perduotų Ukrainai.