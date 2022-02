Tačiau V. Zelenskis patikino, kad šis žingsnis – dalis siekio modernizuoti 250 000 karių turinčią kariuomenę – dar nereiškia, kad gresia plataus masto Maskvos invazija, Rusijai sutelkus stiprias pajėgas prie Ukrainos sienų.

Ukrainos ginkluotosios pajėgos padarė didelę pažangą po to, kai 2014 metais Rusija be kovos aneksavo Krymo pusiasalį ir ėmėsi remti promaskvietiškus separatistus Rytų Ukrainoje per konfliktą, nusinešusį daugiau nei 13 tūkst. gyvybių.

V. Zelenskis pasirašė dekretą, numatantį per trejus metus padidinti šalies karinį kontingentą 100 tūkst. karių, suformuoti 20 naujų brigadų ir pagerinti tarnybą atliekančių karių gyvenimo sąlygas ir padidinti užmokestį.

Jis taip pat įsakė vyriausybei parengti teisės akto projektą, pagal kurį iki 2024 metų būtų atsisakyta privalomos karinės tarnybos jauniems vyrams, Kijevui siekiant pereiti prie profesionalios kariuomenės.

„Šis įsakas (priimtas) ne todėl, kad greitai bus karas. Todėl, kad būtų taika ateityje“, – sakė V. Zelenskis.

Padedant Vakarams, per pastaruosius aštuonerius metus Ukrainos ginkluotosios pajėgos iš skurdžios kariuomenės, kurioje didelę dalį sudarė savanoriai, virto mūšiuose užgrūdintomis pajėgomis.

„Noriu patikinti, kad šiandien Ukrainos armija yra stipresnė nei kada nors anksčiau“, – pareiškė premjeras Denysas Šmyhalis per susitikimą su Lenkijos vyriausybės vadovu Mateuszu Morawieckiu.

Ukrainos sąjungininkės, vadovaujamos JAV, pastarosiomis savaitėmis siuntė daugiau ginklų Kijevui, nuogąstaujant, kad Maskva, pasienyje sutelkusi daugiau nei 100 000 karių, galimai ruošiasi didelio masto įsiveržimui.

Ukrainiečių gynybos ministras Oleksijus Reznikovas antradienį pasveikino jau šeštą JAV atskraidintą šaudmenų krovinį. Pasak jo, pastaruoju metu Vašingtonas Ukrainai atsiuntė maždaug 500 tonų amunicijos.

Naujų ginklų, įskaitant prieštankines raketas ir iš Turkijos gautus kovinius dronus, atsargos stiprina Kijevo pajėgumus.

Tačiau nepaisant pajėgų modernizavimo ir technikos atnaujinimo, Ukrainos kariuomenė dydžiu ir techninėmis galimybėmis gerokai atsilieka nuo Rusijos ginkluotųjų pajėgų.