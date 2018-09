Kryme prieš tai daugiau kaip 4 000 žmonių dėl padidėjusių sieros dioksido rodiklių buvo evakuoti į saugias vietas. Prieš dvi savaites gyventojai ėmė skųstis aitriu kvapu ir kvėpavimo problemomis. Be to, pranešta apie rusvas, alyvuotas apnašas ant automobilių. Tačiau žinybos incidentą ignoravo.

Spėjama, kas nuodingųjų medžiagų šaltinis yra titano dioksido gamykla Armiansko mieste netoli administracinės sienos. Tačiau tiksli teršalų nuotėkio priežastis nežinoma. Rusijos paskirtos žinybos teigia, kad didelis karštis sukėlė chemines reakcijas viename rezervuarų. Šis dėl Kijevo nutraukto vandens tiekimo visiškai išdžiūvo.

Ukrainos ekspertai tuo tarpu spėja, kad nepageidaujamas chemines reakcijas rezervuare sukėlė jūros vanduo. Kijevas, be to, apkaltino rusų karius per pratybas apgadinus rezervuarą ir pareikalavo tarptautinio incidento tyrimo.

Pasak Krymo vadovo Sergejaus Aksionovo, gamykla po kelių dienų kuriam laikui atnaujins gamybą.

Rusija pusiasalį aneksavo 2014-aisiais