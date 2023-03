Ukraina atsisveikina su savo didvyriu: suplūdo minios žmonių

Gedulo mišios už žuvusįjį buvo laikomos Michailovsko sobore. Kritusio didvyrio pagerbti atėjo šimtai ukrainiečių.

Po mišių Nepriklausomybės aikštėje prasidėjo atsisveikinimo su „Da Vinci“ ceremonija. Ten susirinko tūkstančiai žmonių. D. Kociubaila bus palaidotas vienose iš Kyjivo kapinių.

Zelensky and Finnish PM Sanna Marin arriving to the memorial service at St. Michael's Golden Dome Cathedral in Kyiv for the fallen Hero of Ukraine and Captain of the Right Sector volunteer battalion, Dmytro “Da Vinci” Kotsiubailo.