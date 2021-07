Tūkstančiams ugniagesių kovojant su liepsnomis pareigūnai taip pat pradėjo tyrimą, įtariant, kad trečiadienį keturiose vietose į rytus nuo Antalijos kurorto įsiplieskę gaisrai buvo tyčia sukelti.

Turkijos nelaimių ir ekstremalių situacijų valdymo tarnyba informavo, kad per gaisrus žuvo trys žmonės, įskaitant 82 metų vyrą, kuris gyveno vienas.

Vėliau televizija NTV pranešė, kad Marmaryje žuvo 25 metų vyras, mėginęs išsikviesti pagalbą.

Pirmieji gaisrai paveikė retai apgyvendintą regioną, esantį maždaug už 75 km į rytus nuo Antalijos – turistų iš Rusijos ir Rytų Europos šalių pamėgto kurorto.

Ketvirtadienį ugnis priartėjo prie smėlio paplūdimių, šalia kurių yra daug viešbučių ir kurortų.

Socialiniuose tinkluose ir Turkijos televizijos paskelbtoje filmuotoje medžiagoje matyti gyventojai, iššokantys iš savo automobilių ir bėgantys, kad išsigelbėtų, gatvėse siaučiant oranžiniams liepsnų liežuviams ir tvyrant dūmų debesims.

Manavgato mieste prie pajūrio viešbučių komplekso tiršti dūmai padangę nudažė tamsiai oranžine spalva.



Mažiausiai 183 žmonės buvo hospitalizuoti.

Žemės ūkio ministras Bekiras Pakdemirli sakė, kad taip pat buvo evakuotas vienas viešbutis netoli Bodrumo miesto, esančio maždaug už 300 km į vakarus nuo Antalijos, naujiems gaisrams įsiplieskus šalies pietvakarinėje pakrantėje.

