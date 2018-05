Pasak Havajų apygardos atstovės Janet Snyder, lava pasiekė Mohalos gatvę gyvenamajame rajone „Leilani Estates“.

„Viešųjų darbų departamentas praneša apie garų ir lavos prasiveržimą iš plyšio Leilanio rajone, Mohalos gatvės teritorijoje“, – sakoma Havajų apygardos civilinės gynybos agentūros „Facebook“ žinutėje.

Vienas pareigūnas sakė, kad toje teritorijoje gyvena apie 10 tūkst. žmonių ir kad buvo paskelbta „savanoriškoji evakuacija“.

Šis išsiveržimas įvyko po kelias dienas Punos rajoną Didžiojoje saloje krėtusių žemės drebėjimų.

JAV Geologijos tarnybos (USGS) ekspertai iš Havajų ugnikalnių observatorijos nuo žemės ir iš oro vertina padėtį per išsiveržimą, prasidėjusį apie 16 val. 45 min. vietos (penktadienį 5 val. 45 min. Lietuvos) laiku.

Anksčiau šią savaitę įgriuvo Puu O kraterio dugnas, todėl lava šlaitu nutekėjo daugiau kaip 16 km apgyventos salos pietryčių pakrantės link.

Ketvirtadienį 10 val. 30 min. (23 val. 30 min.) į pietus nuo Puu O įvykęs 5 balų žemės drebėjimas sukėlė akmenų griūčių ir potencialią uolienų nuošliaužą į kraterio vidų, nurodė USGS.

„Šio įvykio sukeltas trumpalaikis pelenų pliūpsnis šovė į padangę ir tebesisklaido, slinkdamas į pietryčius nuo Puu O“, – sakoma USGS pranešime. Tarnyba perspėjo, kad pavėjui nuo kraterio galimas pelenų lietus.

Pasak pareigūnų, per itin aktyvaus Kilauėjos ugnikalnio išsiveržimus gali susidaryti pavojingų sąlygų, įskaitant „potencialiai mirtinas sieros dvideginio dujų koncentracijas“, taip pat metano sprogimų, galinčių nusviesti didelių uolienų gabalų ir kitokių nuolaužų į aplinkines miškingas teritorijas.

Havajų gubernatorius Davidas Ige mobilizavo valstijos Nacionalinę gvardiją ir paragino gyventojus atsižvelgti į Civilinės gynybos agentūros perspėjimus.

A crack has formed in the Big Island of #Hawaii near Leilani Estates. The crack is spitting out #lava and a mandatory evacuation of the area is taking place. Video Credit Jeremiah Osuna @SVLMedia @StormViewLIVE pic.twitter.com/8LRNUbKO7g

— Paul Goddard (@PGoddardSVL) May 4, 2018