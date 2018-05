Pareigūnai nurodė, kad, kad šiuo metu gyvenvietėje „Leilani Estates“ yra atsivėrusios 12 vulkaninių stemplių.

Evakuotiems šių vietovių gyventojams leidžiama kiekvieną dieną nuo 7 val. iki 18 val. nuvykti patikrinti savo paliktus būstus, kol bus paskelbtas atskiras pranešimas. Pareigūnai perspėja, kad gyventojai privalo būti pasiruošę nedelsiant išvykti.

Policija sulaikė du žmones, nepaisiusius nurodymų sustoti patikros poste, įrengtame prie Leilanio gyvenvietės.

Absolutely insane video out of Leilani Estates, HI.

Watch a wall of lava engulf a car. pic.twitter.com/PIlpxpYZsT

