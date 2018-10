Ugandoje smarkių liūčių sukeltos purvo nuošliaužos pasiglemžė 34 gyvybes

Raudonojo Kryžiaus atstovė Irene Nakasiita nurodė, kad aukų skaičius veikiausiai padidės, kai gelbėtojai pasieks visas nelaimės paveiktas vietoves Elgono kalno papėdėje Pasak jos, nelaimė įvyko Bududos rajone kevirtadienio popietę po liūties susiformavus purvo nuošliaužoms. 2010-ųjų kovą per nuošliaužas Bududoje žuvo mažiausiai 100 žmonių. Ugandos vyriausybė pastaraisiais metais stengiasi iškeldinti gyventojus iš pavojingų vietovių, tačiau jos pastangos yra nesėkmingos.

