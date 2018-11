Ugandos pietiniame Rakai rajone esančios mokyklos vadovas Henry Nsubuga sakė įtariantis, kad šį „baisų“ nusikaltimą galėjo įvykdyti keli anksčiau iš mokyklos išmesti mokiniai. Gaisras Rakai Šv. Bernardo vidurinėje mokykloje kilo sekmadienio naktį. „Padegėjai pirmiausia uždarė bendrabučio duris, o tada jį padegė. Net atvykusiems gelbėtojams sunkiai sekėsi evakuoti mokinius, dalį jų galima buvo išgelbėti, bet jie mirė uždusę“, – pasakojo H. Nsubuga. „Kai kurių iš jų kūnai neatpažįstamai apdegė, o policija rekomendavo atlikti DNR tyrimus jų tapatybei nustatyti“, – pridūrė jis. Rajono policijos viršininkas Benas Nuwamanya naujienų agentūrai AFP sakė, jog patvirtinta, kad žuvo 11 berniukų. „Maždaug 20 sunkiai apdegusių mokinių buvo paguldyti į ligoninę ir yra kritinės būklės, bet gydytojai sako, kad kai kurių būklė turėtų stabilizuotis“, – pridūrė jis. Pasak B. Nuwamanya, gaisro priežastys dar nenustatytos. Pareigūnai apklausai sulaikė tris asmenis, tarp kurių yra mokyklos sargas. Rakai rajonas yra maždaug už 280 kilometrų į pietus nuo šalies sostinės Kampalos, šalia Tanzanijos sienos.

