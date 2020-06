„Mes, ES, pirmą kartą skolinamės pinigus iš savo vaikų. Taigi, mūsų investicijos šiandien turi būti skirtos mūsų vaikams“, – Romoje vykstančioje konferencijoje sakė U. von der Leyen.

Konferencijoje aptariami būdai Italijai atsigauti po pandemijos, kuri nusinešė daugiau nei 34 tūkst. žmonių gyvybes ir suniokojo šalies ekonomiką.

Konferencijoje tarp kitų kviestinių svečių dalyvavo U. von der Leyen, Europos Parlamento (EP) pirmininkas Davidas Sassoli ir Europos Centrinio Banko (ECB) vadovė Christine Lagarde.

Savo kalboje U. von der Leyen ragino, be kita ko, mažinti Italijos biurokratinį aparatą ir imtis priemonių dėl organizuotų nusikalstamų grupuočių įtakos viešajame sektoriuje. Ji taip pat apgailestavo dėl to, kad Italijoje per didelis moterų ir jaunimo nedarbas.

Iš ES atsigavimo fondo Italijai numatyta skirti 173 mlrd. eurų paramos ir paskolų.

„Investuodami į ateities ekonomiką, turime imtis ir ambicingų reformų, kad užtikrintume, jog mūsų investicijos patenkintų piliečių poreikius ir lūkesčius“, – sakė U. von der Leyen.