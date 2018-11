Buvęs Bosnijos kroatų pajėgų vadas Slobodanas Praljakas nusižudė pernai lapkričio 29 dieną. Pareiškęs, kad yra nekaltas, jis tiesiog teismo salėje gurkštelėjo iš buteliuko su kalio cianidu, susmuko, o maždaug po dviejų valandų Nyderlandų ligoninėje mirė. Dramatiška scena, kai 72 metų buvęs kroatų generolas pakėlė prie burnos drebančią dešinę ranką ir išgėrė nuodų iš mažo rudo buteliuko, įvyko per tiesioginę posėdžio transliaciją teismo interneto svetainėje. Rašytiniame Hagos prokuratūros pareiškime sakoma, kad per mėnesius trukusį tyrimą nepavyko nustatyti, „kokiu būdu ir kuriuo metu p. Praljakas gavo kalio cianido, kurį panaudojo“. Policijos pareigūnai ir prokurorai išstudijavo teisme įrengtų kamerų įrašus, apklausė liudininkus ir apieškojo S. Praljako kamerą JT kalėjime. Prokurorai padarė išvadą, kad dėl S. Praljako savižudybės nebuvo įvykdyta jokių kriminalinių nusikaltimų. S. Praljakas 2013 metais buvo nuteistas už įvairius nusikaltimus, tarp jų žudymus, persekiojimus ir deportavimus, praeito amžiaus 10-o dešimtmečio pradžioje Bosnijos kroatams mėginant susikurti atskirą valstybę. Pasak prokurorų, jo kameroje JT sulaikytų asmenų centre, kur jis buvo laikomas ne vienus metus, kol Tarptautiniame baudžiamajame tribunole buvusiai Jugoslavijai (TBTBJ) buvo nagrinėjama jo byla ir apeliacija, buvo rastas ranka rašytas „atsisveikinimo laiškas“ šeimai. Laiške jis rašė, kad „jau seniai nusprendė nutraukti savo gyvenimą, jei bus pripažinta jo kaltė“, sakė prokurorai. Tyrėjai nurodė, kad kalio cianidą galima laikyti kaip sausus miltelius ir kad mirtina yra net mažytė šių nuodų dozė. „Esant tokiam kontekstui nekeista, kad šios medžiagos atsinešimas ar saugojimas nebuvo pastebėtas“, – nurodė prokurorai. TBTBJ vidaus tyrimas parodė, kad darbuotojai laikėsi visų atitinkamų procedūrų.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.