Penktadienį paviešinta ataskaita siekiama parodyti, kaip Britanijos vizą gavo du įtariami Rusijos karinės žvalgybos tarnybos agentai, kaltinami buvusio Rusijos dvigubo agento Sergejaus Skripalio apnuodijimu Anglijos mieste Solsberyje nervus paralyžiuojančia kovine medžiaga. „The Insider“ ir „Bellingcat“ nurodė, kad bendravo su vienu aukšto rango techniniu pareigūnu, anksčiau dirbusiu bendrovėje, tvarkančioje prašymus kelių Maskvoje įsikūrusių konsulatų, įskaitant Britanijos atstovybę, užsakymu. Pernai iš Rusijos pabėgęs ir prieglobsčio Jungtinėse Valstijose pasiprašęs vyras tvirtina, kad buvo priverstas bendradarbiauti su Federalinės saugumo tarnybos (FSB) agentais. Šie atskleidė jam, jog turi prieigą prie Britanijos vizų centro stebėjimo kamerų ir šios įstaigos kompiuterinio tinklo schemą. Abi žiniasklaidos priemonės teigia gavusios šio vyro parodymus JAV pareigūnams, bet nusprendė neviešinti vardo, kad neiškeltų pavojaus jo saugumui. Vis dėlto nei „The Insider“ nei „Bellingcat“ nepateikė įrodymų, kad numanomi Rusijos žvalgybos mėginimai įsilaužti į vizų tvarkymo sistemą aiškiai siejami su Aleksandru Miškinu ir Anatolijumi Čepiga, kuriems iškelti kaltinimai dėl S. Skripalio apnuodijimo šių metų kovą. Vyras taip pat pareiškė, kad FSB pareigūnai 2016-ųjų pavasarį pasidalino su juo planais nusiųsti du žmones į Britaniją ir paprašė padėti parūpinti jiems vizas. Tuo laiku, kaip pranešė žiniasklaida, į JK išvyko du vyrai, pristatę Aleksandru Petrovu ir Anatolijumi Boširovu. Vis dėlto buvęs bendrovės darbuotojas pareiškė pasakęs FSB, kad jis niekaip negalėtų paveikti sprendimo išduoti vizą. Šaltinis teigia, kad buvo priverstas pasirašyti bendradarbiavimo su FSB sutartį ir paprašytas rasti būdą slaptai prisijungti prie kompiuterinės sistemos. Be to, anksčiau vienas žvalgybos pareigūnas esą grasino įkalinti jo motiną. Vyriškis taip pat sako, kad stengėsi žlugdyti FSB pastangas įsilaužti į sistem, kol 2017-ųjų pradžioje pabėgo iš Rusijos. Rugsėjo mėnesį britų žvalgybos tarnybos išplatino stebėjimo kamerų nuotraukas, kuriuose matyti Rusijos karinės žvalgybos GRU agentai, kaltinami pasikėsinimu į S. Skripalį ir jo dukterį Juliją. „Bellingcat“ ir „The Insider“ netrukus atskleidė šių agentų tikruosius vardus, o žiniasklaida, įskaitant naujienų agentūrą AP, vėliau patvirtinto, kad tai yra tikroji jų tapatybė. Vizų tvarkymo bendrovė „TLSContact“ ir Britanijos vidaus reikalų ministerija kol kas nekomentavo penktadienį paviešintos ataskaitos.

