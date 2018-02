„Petro Aleksejevičiau (Porošenko), apsivilkote jums tinkantį fraką ir išvažiavote į Vienos pokylį, laikydamas save pasaulio elito dalimi. Tačiau padarykite viską, kad po jūsų fraku iš esmės neplaktų neteisingo žmogaus širdis“, – parašė J. Tymošenko savo kreipimesi į Ukrainos prezidentą, kurį paskelbė socialiniame tinkle „Facebook“. Opozicinės partijos lyderė paragino prezidentą nedelsiant išlaisvinti M. Saakašvilį ir „palikti jo šeimą ramybėje“. Pasak J. Tymošenko, M. Saakašvilis buvo sulaikytas P. Porošenkos nurodymu. „Atsižvelgiant į tai, kad jus ir Ukrainą laiko viena visuma, negriaukite bendražmogiškų vertybių ir nežeminkite Ukrainos susidorodami su jos draugu Gruzijos prezidentu Michailu Saakašviliu“,– raginama J. Tymošenko pareiškime.

