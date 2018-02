Manoma, kad Šiaurės Korėja surengė Pchenjane didžiulį karinį paradą, atsakydama į Pietų Korėjos olimpinių žaidynių ekstravaganciją.

Kaip visada, Šiaurės Korėja slėpė tiek savo planus, tiek didžiulį karinį paradą, taigi ekspertams belieka kraipyti galvas, laukiant, kas vyks toliau, rašo news.com.au.

Spėliota, kad paradas prasidės apie 1 val. Rytų Australijos standartiniu laiku (5 val. ryto Lietuvos laiku), tiesa, niekas nebuvo galutinai užtikrintas. Dalis manė, kad parado nebus, dar kiti galvojo, kad jis jau įvyko.

O po trijų valandų mainų programas organizuojančios įstaigos „Paektu Cultural Exchange“ darbuotojas Michaelas Spavoras savo paskyroje tviteryje paviešino retą tiesioginę transliaciją.

Anot AFP korespondento Seule Hawono Jungo, buvo girdėti, kaip minia šaukia sveikinimus pro šalį žygiuojantiems kariams.

Visam pasauliui stebint tiesioginės transliacijos įrašą, Šiaurės Korėjos valstybinė televizija toliau transliavo propagandinį dokumentinį filmą apie karą.

Pranešama, kad Pchenjane vyko repeticija prieš būsimą paradą, ją paskubino Žiemos olimpinių žaidynių tvarkaraštis. Iki galo taip ir neaišku, ar tai buvo repeticija, ar paradas jau įvyko.

Kaip CNN sakė šaltinis iš diplomatų sluoksnio, manoma, kad parade dalyvavo šimtai raketų, siekiant „įbauginti amerikiečius“.

Eksperto Šiaurės Korėjos klausimais Leonido Petrovo teigimu, tai reikšmingas įvykis, o paradu norima pademonstruoti kariuomenės ir žmonių lojalumą.

Įvykio vietoje buvęs M. Spavoras parašė tviteryje, kad daugybė karinių sunkvežimių važiuoja palei Tedongo upę Kim Il Sungo aikštės link, pradedami uždarinėti keliai, nukreipiami automobiliai.

DPRK TRAFFIC REPORT: Clear skies this morning with a temperature of -11 but seems like a big traffic jam, even gridlock along the Taedong river heading towards Kim Il Sung Square. pic.twitter.com/NXoL6UfU88— Michael Spavor (@mpspavor) February 8, 2018

Pasiruošimai vyksta, Šiaurės Korėjos sportininkams vykstant dalyvauti 2018 m. olimpinėse žaidynėse, vadinamose Taikos olimpiada.

Pranešama, kad Šiaurės Korėjos sostinės gyventojai nusiteikę šventiškai ir draugiškai, nors lauke spaudžia nemenkas šaltis – 16 laipsnių.

For those still with us, North Korean TV is finally beginning its coverage of today's military parade pic.twitter.com/UOAPTzrJCy— Martyn Williams (@martyn_williams) February 8, 2018

Šiaurės Korėjos televizija jokių reportažų netransliavo, tik Naujienų tarnybos įrašas tviteryje rodo, kad šalies lyderis Kim Jong Unas dalyvavo dideliame parade.

Valstybinė šalies televizija rodė įprastą propagandą, taip pat ir dokumentinį filmą apie Kim Jong Uno pasiekimus.

Pre military parade hype-jazz pic.twitter.com/X34McKJERK— Oliver Hotham (@OliverHotham) February 8, 2018

#LIVEfromDPRK: Roads are starting to be blocked and we have been diverted to another route pic.twitter.com/rzU6Euij4c— Michael Spavor (@mpspavor) February 8, 2018

Daugelis ekspertų mano, kad kariniame parade Šiaurės Korėja pasinaudojo proga parodyti balistines raketas. Šis paradas – pirmas grandiozinis karinės jėgos demonstravimas po pernai balandžio 15 d. vykusio parado („Saulės dienos“), surengto minint šalies įkūrėjo, dabartinio šalies lyderio senelio Kim Il Sungo gimtadienį.

Kai kurių šaltinių teigimu, parado repeticijoje buvo daug Šiaurės Korėjos naujausių, moderniausių tarpžemyninių balistinių raketų – „Hwasong-15“, jų skaičius galėtų būti netgi triženklis.

Tiesa, komerciniai palydovai jų neužfiksavo.

Olimpiados išvakarės

Branduolinį ginklą turinti Šiaurės Korėja olimpiados proga surengė „puolimą žavesiu“: atsiunčia į Pjongčangą atlikėjų trupę, šimtus šokėjų moterų ir lyderio Kim Jong Uno seserį.

Tačiau ketvirtadienį internete paskelbtoje filmuotoje medžiagoje iš Pchenjano matyti, kaip iš miesto centro važiuoja sunkvežimis po sunkvežimio su parade dalyvavusiais kariais, taip pat – tankai ir šarvuočiai. Palei gatves matyti išsirikiavę džiūgaujantys žiūrovai.

Kitaip nei per praėjusį Šiaurės Korėjos paradą 2017 metų balandį, valstybinė televizija renginio šįkart tiesiogiai netransliavo. Tačiau vienas šaltinis Seulo vyriausybėje naujienų agentūrai AFP sakė: „Sužinojome, kad Šiaurės Korėja šiandien nuo 10 val. 30 min. (vietos, 4 val. Lietuvos laiku) surengė karinį paradą Kim Il Sungo aikštėje Pchenjane. “

Analitikai sako, kad vykdydama tokią dvejopą politiką Šiaurės Korėja nori įtvirtinti savo kaip „de facto branduolinės valstybės“ statusą ir bandyti susilpninti jai taikomą sankcijų režimą arba įvaryti pleištą tarp Pietų Korėjos ir jos sąjungininkės Vašingtono.

Šiaurės Korėjai dėl draudžiamų branduolinių ginklų ir balistinių raketų programų taikomi keli Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos sankcijų paketai. Šiaurės Korėja kuria raketas, galinčias pasiekti JAV žemyninę dalį.

Praėjusį mėnesį Pchenjanas paskelbė, kad ne balandžio 25-ąją, o vasario 8 dieną – Pjongčango olimpiados atidarymo ceremonijos išvakarėse – paminės 70-ąsias savo kariuomenės įkūrimo metines.

Per Šiaurės Korėjos karinius paradus Kim Il Sungo aikšte paprastai žygiuoja tūkstančiai karių ir važiuoja šimtai šarvuotų mašinų, o pagrindinis akcentas būna raketos. Šiaurės Korėjos stebėtojams tai būna proga paieškoti užuominų apie šios šalies technologijų pažangą.

Tačiau iš palydovų darytose parado repeticijų nuotraukose nesimatė nė vienos raketos, pranešė autoritetinga JAV interneto svetainė „38 North“.

Pchenjanas paprastai pakviečia šimtus užsienio žurnalistų, kad pademonstruotų spektaklį visam pasauliui, bet šį kartą to nepadarė. Toks sprendimas galėtų rodyti, kad šalis nori kontroliuoti tai, kaip bus matomas šis paradas. Tokiam tikslui pasitarnautų ir tiesioginės transliacijos nebuvimas.

Atvyksta svarbūs asmenys

Šiaurės Korėjos aukšto rango delegacijai olimpiadoje vadovauja nominalus šalies vadovas Kim Yong Namas – aukščiausio rango pareigūnas, kada nors apsilankęs Pietų Korėjoje. Delegacijoje taip pat yra lyderio Kim Jong Uno sesuo Kim Yo Jong – vis didesnę galią ir įtaką įgyjanti figūra.

Delegacija lėktuvu atskris penktadienį, į Inčono oro uostą netoli Seulo, pranešė Pietų Korėjos Susivienijimo ministerija.

JAV viceprezidentas Mike'as Pence'as į Pietų Korėją turi atskristi ketvirtadienį, o penktadienį taip pat dalyvaus olimpiados atidarymo ceremonijoje Pjongčange.

Prieš ją surengtame lyderių priėmime Kim Yong Namas ir M. Pence'as galėtų atsidurti toje pačioje salėje, tad atsiranda galimybė jų susitikimui po praėjusių metų, kai jų šalių lyderiai svaidėsi asmeniniais įžeidimais ir karo grasinimais.

Anksčiau ketvirtadienį Šiaurės Korėjos užsienio reikalų ministerijos aukšto rango pareigūnas Cho Yong Samas sakė, kad jo šalis „neturi ketinimų“ šios kelionės metu susitikti su JAV pareigūnais.

„Niekada nemaldavome dialogo su JAV ir niekada taip nedarysime“, – sakė jis. Jo žodžius citavo oficialioji naujienų agentūra KCNA.

Tačiau jo komentarai nereiškia, kad jis visiškai atmetė susitikimo galimybę. Tokios galimybės neatmetė ir JAV viceprezidentas.

M. Pence'as griežtai kritikavo Šiaurės Korėją ir trečiadienį Tokijuje paskelbė, kad JAV šiam režimui įves griežčiausias, kokios tik yra buvusios, sankcijas.

Well, 1100 in Pyongyang and the propaganda continues on KCTV. @mpspavor who is in North Korea says he thinks it will begin after lunch. Hang tight folks. pic.twitter.com/pSg9MJybSZ— Martyn Williams (@martyn_williams) February 8, 2018

M. Pence'o teigimu, JAV „neleis Šiaurės Korėjos propagandai užgrobti olimpinių žaidynių žinios ir vaizdų“.

Tačiau jis neatmetė galimybės susitikti su Pchenjano atstovais.

„Gali būti galimybė bet kokiam susitikimui su šiaurės korėjiečiais“, neformaliam arba formaliam, sakė jis ketvirtadienį, prieš išvykdamas iš Japonijos.

„Turėsime palaukti ir pažiūrėti, kaip tiksliai tai klostysis“, – pridūrė M. Pence'as.

„Taikos olimpiada“

Ši žiemos olimpiada, vyksianti vos 80 km į pietus nuo Korėjos pusiasalį dalijančios Demilitarizuotosios zonos, davė pradžią sparčiam draugiškų santykių atkūrimui pusiasalyje, nors analitikai perspėja, kad naujas santykių atšilimas po olimpiados gali ilgai netrukti.

Pernai tvyrojo didžiulė įtampa dėl Šiaurės Korėjos tarpžemyninių balistinių raketų, galinčių pasiekti JAV žemyninę dalį, bandymų ir kol kas galingiausio branduolinio bandymo.

Kim Jong Unas ir JAV prezidentas Donaldas Trumpas svaidėsi asmeniniais įžeidimais ir karo grasinimais, o Pchenjanas ištisus mėnesius ignoravo Seulo prašymus dalyvauti „taikos olimpiadoje“, kol galiausiai Kim Jong Unas savo Naujųjų metų kalboje užsiminė to norintis.

Po šios kalbos greit buvo surengta virtinė susitikimų, per kuriuos Korėjos susitarė drauge žygiuoti olimpiados atidarymo ceremonijoje ir suformuoti bendrą moterų ledo ritulio komandą. Jungtinė komanda sudaryta pirmą kartą per 27 metus.

Tačiau kritikai Pietų Korėjoje sako, kad Seulas padarė per daug nuolaidų Pchenjanui, o demonstrantai šią savaitę protestavo prieš Šiaurės Korėjos meno trupės atvykimą.

Vis dėlto Pchenjano pareigūnas Cho Yong Samas tvirtino: „Priežastis, dėl kurios mūsų delegacija yra Pietų (Korėjoje), yra dalyvauti žiemos olimpiadoje ir švęsti sėkmingą jos surengimą.“

„Nesinaudosime sporto šventėmis, tokiomis kaip žiemos olimpiada, politiniais tikslais, – sakė jis. – Ir nejaučiame jokio poreikio tai daryti.“