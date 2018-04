Tuo metu, kai buvo rašomas šis straipsnis, Sirijos oro erdvėje buvo tik vienas lėktuvas, priklausantis vietos oro linijų bendrovei „Cham Wings“, skridęs iš Kamišli į Damaską.

Anksčiau Europos aviacijos saugos agentūra (EASA) rekomendavo visoms aviakompanijoms ateinančias tris paras sustiprinti skrydžių virš Rytinės Viduržemio jūros dalies kontrolę dėl galimo sparnuotųjų raketų smūgio Sirijos teritorijoje, taip pat dėl galimų navigacijos sistemų trikdžių.

„Dėl galimų oras – žemė raketų smūgių Sirijai ir/arba sparnuotosiomis raketomis ateinančiomis 72 valandomis galimi periodiniai navigacijos ir radijo sistemų trukdžiai. Tai būtina turėti omenyje planuojant skrydžius virš Rytinės Viduržemio jūros dalies ir Nikosijos rajone“, - rašoma pranešime.

Analogišką Rusijos federalinės aviacijos agentūros „Rosaviacija“ rekomendaciją gavo ir rusų oro vežėjai.

Balandžio 11 d. oficialūs asmenys Pentagone pranešė, kad JAV ginkluotosios pajėgos pasirengusios suduoti smūgį virš Sirijos teritorijos. Tvirtinama, kad pozicijose esantys laivai, lėktuvai ir sparnuotosios raketos, pasirengę kovai. „Prezidento Donaldo Trumpo įsakymo laukiama bet kurią akimirką“, – televizijos „i24News“ žurnalistas Davidas Shusteris citavo šaltinio JAV karinėje žinyboje žodžius.

Pranešama, kad JAV ginkluotojų pajėgų smogiamoji grupė, kurios smaigalyje yra atominis lėktuvnešis „Harry Truman“ trečiadienį išvyks iš Norfolko (Virdžinijos valstija) į patruliavimą Artimuosiuose Rytuose. Lėktuvnešis bus lydymas raketų kreiserio ir keturių naikintuvų. Pirmajame etape prie jų prisijungs Vokietijos ginkluotojų pajėgų fregata, rašo portalas newsru.com.

Įtampa auga

DELFI primena, kad JAV kartu su kitomis šalimis svarsto karinio smūgio Sirijai galimybę, kaip reakciją į cheminio ginklo panaudojimą sukilėlių teritorijoje.

Rusija blokavo JT pastangas ištirti numanomą cheminę ataką Sirijoje Rusija antradienį blokavo JAV parengtą Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliuciją, numatančią, kad turi būti sudaryta komisija ištirti numanomą cheminių ginklų naudojimą Sirijoje po įtariamos nuodingųjų dujų atakos sukilėlių kontroliuojamame Dumos mieste netoli Damasko.

. @POTUS Trump condemns the heinous attack on innocent Syrians with banned chemical weapons. #Syria pic.twitter.com/qiEahlL3Ah — Department of State (@StateDept) April 9, 2018

Rusija jau 12-ą kartą pasinaudojo veto teise, kad blokuotų Saugumo Tarybos veiksmus, nukreiptus prieš Maskvos sąjungininkę Siriją.

Tuo metu Rusijos parengta alternatyvi rezoliucija nesurinko pakankamai balsų, kad būtų priimta.

Ši priešprieša tarp JAV ir Rusijos Jungtinėse Tautose vyko didėjant tikimybei, kad Vakarų šalys imsis karinių veiksmų prieš Siriją. JAV prezidentas Donaldas Trumpas perspėjo, kad kaltininkai turės „sumokėti didelę kainą“ už numanomą nuodingųjų dujų panaudojimą Dumoje.

If President Obama had crossed his stated Red Line In The Sand, the Syrian disaster would have ended long ago! Animal Assad would have been history!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 8, 2018