Be kita ko, žurnalistai įsitikino, kad tviteris ėmė rekomenduoti Kremliaus, Rusijos užsienio reikalų ministerijos ir Rusijos ambasados Jungtinėje Karalystėje paskyras. Be to, agentūra TASS patikslina, kad socialinis tinklas savo paieškoje taip pat pradėjo nurodyti Rusijos gynybos ministerijos paskyrą.

Buvęs aukščiausio lygio „Twitter“ vadovas, kalbėjęs su anonimiškumo sąlyga, laikraščiui „The Telegraph“ sakė, kad tokie duomenų išvesties algoritmų pakeitimai greičiausiai rodo, kad socialinio tinklo vadovybė atšaukė praėjusių metų apribojimus. „Labai mažai tikėtina, kad šis pakeitimas įvyko atsitiktinai ar be bendrovės vadovybės žinios“, – sakė jis.

„Twitter“ kol kas nekomentavo šios situacijos.

Netrukus po to, kai Ukrainoje prasidėjo plataus masto karas, „Twitter“ pareiškė, kad nereklamuos ir nerekomenduos vyriausybinių paskyrų, „priklausančių valstybėms, kurios riboja prieigą prie laisvos informacijos ir dalyvauja ginkluotuose tarpvalstybiniuose konfliktuose“. Pasak TASS, bendrovės atstovas tuomet sakė, kad ši priemonė pirmiausia palies Rusiją ir paveiks daugiau kaip 300 paskyrų.

2022 metų rudenį „Tesla“ ir „SpaceX“ įkūrėjas Elonas Muskas tapo vieninteliu socialinio tinklo savininku ir po to pradėjo nuodugnias reformas bendrovėje. Visų pirma milijardierius panaikino daugelį socialinio tinklo apribojimų, teigdamas, kad nori skatinti žodžio laisvę.