Pirmadienį Kijeve A. Baerbock susitiks su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu ir savo kolega Dmytro Kuleba. Be to, kad bus aptartas Rusijos kariuomenės telkimas prie Ukrainos sienos, Kijevas ragina Vokietiją, kad ši padėtų jam ginklais. Prieštaringai vertinamas dujotiekis „Nord Stream 2“ greičiausiai irgi bus diskusijų centre.

A. Baerbock kelionė į Kijevą vyksta per 30-ąsias Vokietijos ir Ukrainos diplomatinių santykių užmezgimo metines. Vokietijos ministrė taip pat turi susitikti su Vokietijos atstovais iš Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) stebėtojų misijos. Be to, suplanuota diskusija dėl Ukrainos vandenilio strategijos, sakė ministerijos atstovas. Po pietų A. Baerbock ketina aplankyti Kijevo centre esantį Dangiškojo šimto paminklą, menantį 2014 metų proeuropietiškos revoliucijos žuvusiuosius.

Kitą dieną ji Maskvoje susitiks su Rusijos užsienio reikalų ministru Sergejumi Lavrovu.

D. Kuleba laikraščiui „Bild am Sonntag“ sakė, kad Ukraina tikisi, jog „naujoji Vokietijos vyriausybė laikysis tvirto ir aiškaus kurso Rusijos grasinimų ir bandymų įbauginti akivaizdoje - kartu su Ukraina ir mūsų partneriais bei sąjungininkais“.

Ukrainos ambasadorius Berlyne Andrijus Melnykas paragino A. Baerbock užtikrinti ginklų tiekimą krašto apsaugai. Vokietijos atsisakymas „labai nuviliantis ir skaudus“, sakė jis dpa.