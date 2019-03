„Remdamasis konsultacijomis, kurias rengiau pastarosiomis dienomis, manau, kad bus įmanomas atidėjimas trumpam laikui, bet tai priklausys nuo teigiamo balsavimo dėl išstojimo susitarimo Bendruomenių Rūmuose“, – sakė jis reporteriams. „Net jei viltis, kad galiausiai mums pasiseks, gali atrodyti silpna ar net apgaulinga, ir nors „Brexit“ keliamas nuovargis tampa vis akivaizdesnis ir labiau pagrįstas, negalime iki paskutinės minutės liautis siekę teigiamo sprendinio – žinoma, nerengiant naujų derybų dėl išstojimo susitarimo“, - pridūrė jis. D. Tuskas kalbėjo nuo pakylos Europos Vadovų Taryboje prieš ketvirtadienį prasidėsiantį viršūnių susitikimą, per kurį Didžiosios Britanijos premjerė Theresa May prašys kitų ES lyderių suteikti jai daugiau laiko įtikinti savo įstatymų leidėjus paremti „skyrybų sutartį“. Susiję straipsniai: Tuskas iškėlė sąlygas May: „Brexit“ bus nukeltas tik jei JK parlamentas patvirtins jos susitarimą Augant nerimui dėl „Brexit“ – žinia lietuviams emigrantams: į ambasadas siųs mobilias komandas Jis leido suprasti, kad per šią savaitę vyksiantį vadovų susitikimą nebus įmanoma priimti jokio sprendimo dėl „Brexit“ atidėjimo, nes Th. May tektų sugrįžti į Londoną ir pamėginti prastumti sutartį parlamente. Vis dėlto D. Tuskas ištiesė alyvos šakelę: per susitikimą, pasak jo, gali būti patenkintas Britanijos prašymas, kad ES lyderiai pritartų praėjusią savaitę Strasbūre paskelbtoms teisinėms garantijoms dėl išstojimo sąlygų ir taip paruošti dirvą dar vienam balsavimui Bendruomenių Rūmuose. Vis tik EVT pirmininkas pareiškė dar neapsisprendęs, ar to pakaktų, norint kitą savaitę sušaukti dar vieną nepaprastąjį Bendrijos viršūnių susitikimą, per kurį galėtų būti nuspręsta atidėti kovo 29 dieną numatytą JK išstojimą iš bloko. „Kalbant apie pritarimą Strasbūro susitarimui, manau, kad tai įmanoma. Mano nuomone, dėl to nekils jokių problemų, jeigu tai padės Britanijai ratifikuoti („Brexit“) sutartį“, – nurodė jis. „Šiuo metu nenumatau nepaprastojo Europos Vadovų Tarybos posėdžio“, – pabrėžė D. Tuskas. „Jei lyderiai pritars mano rekomendacijoms ir kitą savaitę balsavimo Bendruomenių Rūmuose rezultatai bus teigiami, galėsime raštu įforminti sprendimą dėl atidėjimo“, – pridūrė EVT vadovas. „Prireikus kitą savaitę nedvejodamas sukviesiu Europos Vadovų Tarybos narius susitikimo Briuselyje“, - sakė D. Tuskas. Th. May anksčiau trečiadienį išsiuntė D. Tuskui laišką, prašydama pratęsti Britanijos narystę ES iki birželio 30 dienai, nors Bendrija perspėjo, kad teisiniu požiūriu būtų sunku atidėti „Brexit“ vėlesniam laikui nei gegužės 23 diena, kai vyks Europos Parlamento rinkimai. D. Tuskas pažymėjo, jog britų premjerės siūloma data „turi tam tikrų privalumų“, bet pripažino, kad dėl jos „kyla virtinė teisinio ir politinio pobūdžio klausimų. Lyderiai aptars tai rytoj.“

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.