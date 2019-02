„Svarsčiau, kaip atrodo speciali vieta pragare tiems, kas propagavo „Brexit“, neturėdami net plano gairių, kaip tai saugiai padaryti“, – sakė D. Tuskas.

Jis neužsiminė, kad kitos 27 ES šalys bus pasirengusios iš naujo derėtis dėl „Brexit“ susitarimo, kurį lapkritį suderėjo ministrė pirmininkė Theresa May, bet vėliau atmetė britų parlamentas.

Kalbėdamas šalia stovint Airijos premjerui Leo Varadkarui, D. Tuskas sakė, jog „27 ES narės neteikia jokio naujo pasiūlymo“ Britanijos vyriausybei, galinčio padėti pastumti „Brexit“ susitarimą JK parlamente.

Abu jie pabrėžė, kad intensyvinamas pasirengimas potencialiai katastrofiškam scenarijui, pagal kurį Britaniją kovo 29 dieną iš ES išstotų be sutarties.

I've been wondering what that special place in hell looks like, for those who promoted #Brexit, without even a sketch of a plan how to carry it out safely.— Donald Tusk (@eucopresident) February 6, 2019